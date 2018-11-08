WSJ: Трамп не оправдал ожидания основной части своего электората

Для повторения успеха 2016 года на следующих американских президентских выборах в 2020 году президенту США Дональду Трампу необходимо изменить свою электоральную стратегию, пишет в The Wall Street Journal Дэниэл Хеннингер.

Как отмечает автор, большой вопрос заключается в том, будет ли Трамп перезапускать свою победную стратегию 2016 года или скорректирует ее после результатов на промежуточных выборах в конгресс США, которые состоялись 6 ноября. Однако текущая ситуация показывает необходимость в перезапуске стратегии Трампа в режим 2.0, поскольку американский лидер подсел на одну «выборную иглу», отмечается в материале. Она и стала основой «трампианского популизма» и заключается в идее того, что он смог победить экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года за счет голосов ранее игнорируемых «синих воротничков» из сельских и промышленных районов страны в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, говорится в материале.

WSJ пишет, что главное заблуждение последних двух лет заключается в утверждении о том, что «партия Трампа» якобы включала лишь «националистов» и даже «расистов», белых мужчин, однако в действительности «база» Трампа включала многих традиционных республиканцев из пригорода. Некоторые голосовали за него, некоторые просто против Клинтон, а кто-то за консервативное большинство в Верховном суде. Трамп сделал ставку на эту часть электората, однако последние опросы в районах пригорода показывают, что он не принес того, чего многие ждали от него на посту президента.