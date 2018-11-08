Захарова оценила решение Киева сажать россиян в тюрьму за нарушение границы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятый на Украине закон, предусматривающий для россиян наказание в виде лишения свободы за нарушение границы, передает РИА «Новости».

«Мы расцениваем все это как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины продолжить нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов», — сказала Захарова.

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Она также подчеркнула, что обоснования случаев наступления уголовной ответственности дают властям «безбрежные» возможности для свободной трактовки закона и подведения под его статьи «просто любого гражданина».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о наказании россиян за нарушение границы.