В сенате США назвали «российское дело» первостепенным на фоне отставки генпрокурора

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер назвал «российское дело» первостепенным, сообщает Global News.

Такое заявление он сделал после того, как ему вручили записку, в которой сообщалось об увольнении генпрокурора Джеффа Сешнса.

Ранее сообщалось, что в США разворачивается кампания против ведущего «российское дело» спецпрокурора Роберта Мюллера на фоне слухов о возможном уходе Сешнса.

Также сообщалось, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил об уходе в отставку.