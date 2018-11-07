CNN предсказал появление в конгрессе США женщин-мусульманок

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Кандидаты от демократической партии — Рашида Тлейб из Мичигана и Ильхан Омар из Миннесоты — станут первыми женщинами-мусульманками, избранными в Палату представителей конгресса США, прогнозирует CNN.

Телеканал отмечает, что Тлейб и Ильхан уверенно начали предвыборную кампанию в начале текущего года и, вероятно, сохранят позиции своей партии в штатах, традиционно поддерживающих демократов.

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Подчеркивается, что ранее в конгрессе США были двое мусульман, и оба были мужчинами.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.

Ранее Fox News предсказал, что демократы получат большинство в палате представителей.

https://twitter.com/CNN/status/1060003542889574402