В США избирателю запретили голосовать в футболке с Трампом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/285/12049285/upload-RTS24QNJ-pic905-895x505-16501.jpg">

В американском штате Южная Каролина мужчине, который пришел на избирательный участок в футболке, поддерживающей президента США Дональда Трампа, запретили голосовать, передает CNN.

По данным телеканала, чтобы попасть на избирательный участок, мужчина снял футболку и голосовал с голым торсом.

Реклама

«Этот джентльмен подошел к работнику, и ему сказали, что он не может войти на избирательный участок в футболке, так что он снял ее, кинул на пол и отправился голосовать без футболки, а когда вышел с участка, надел ее обратно», — рассказал очевидец.

При этом в избирательной комиссии Южной Каролины подчеркнули, что футболка не нарушала законов о запрете на использование агитационных материалов, поскольку Трамп не участвует в промежуточных выборах.

Ранее сообщалось, что в США заявили о 17,5 тысячах жалоб на проблемы при голосовании.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.