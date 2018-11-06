В Кремле не видят тенденций к нормализации отношений России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видят тенденций к нормализации отношений США и России, передает РИА «Новости».

По его мнению, промежуточные выборы в США не внесут ясности в этот вопрос.

«Мы думаем, что не нужно обманываться и полагать, что это (выборы) внесет какую-то ясность. Пока, скажем так, каких-то определенных тенденций на нормализацию отношений не прослеживается», — сказал Песков.

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Ранее Песков отказался комментировать сообщения о том, что полноформатные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа были отменены по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября.