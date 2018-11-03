Порошенко намерен встретиться с константинопольским патриархом в Турции

Представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что во время визита Петра Порошенко в Турцию он намерен встретиться с константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Интер».

По словам Луценко, Порошенко уже вылетел в Турцию. Там у него запланирована встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«…[Порошенко] обязательно заедет к вселенскому патриарху», — сказала Луценко.

Она уточнила, что он хочет поблагодарить его за позицию по предоставлению автокефалии украинской церкви.

Ранее Верховная рада по предложения главы государства приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату.