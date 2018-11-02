Путин увидел в российском народе неисчерпаемую силу

Президент России Владимир Путин назвал очевидным то, что сила российского народа неисчерпаема, передает РИА «Новости».

По словам президента, это подтверждается «драматическими» периодами российской истории.

«Мы в очередной раз встречаемся с вами накануне праздника Дня народного единства, и это о многом говорит. Это значит, что во все времена, даже еще до Минина и Пожарского, было ясно, а в эти драматические для нашей истории годы стало совершенно очевидным, что сила народная неисчерпаема», — заявил Путин.

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Глава России подчеркнул, что когда «огромная созидательная сила» гражданского общества сочетается с усилиями государства, возникают «невероятные возможности для развития страны».

Ранее Путин рассказал, что ждет россиян в случае ядерной войны.