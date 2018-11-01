Депутат Рады назвал «лицензией на убийство» разрешение отключать газ за долги

Депутат украинской Верховной рады Александр Вилкул в эфире «112 Украина» раскритиковал разрешение правительства НАК «Нафтогазу» отключать газ за неуплату в минусовую температуру.

По мнению Вилкула, в зимний сезон от газа могут быть отключены «целые города».

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«Я вам вообще скажу, что это лицензия на убийство — на это похоже», — отметил депутат и подчеркнул, что отключать газ зимой на Украине «никогда» не разрешалось.

Вилкул напомнил, что у украинцев скопилось 88 млрд гривен долгов по коммунальным платежам: по его словам, они выросли в семь раз за последние пять лет. Депутат встал на защиту жителей страны и подчеркнул, что увеличение долгов говорит о неплатежеспособности населения, а не о том, что «люди плохие».

Ранее украинский политик, глава платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак рассказал, как украинцев обманывают в ситуации с газом.