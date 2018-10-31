Власти Турции сочли невозможным убийство Хашукджи без приказа свыше

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не могло быть осуществлено без приказа высокопоставленного лица, передает Reuters.

Он также назвал невозможным то, что власти Саудовской Аравии якобы до сих пор не обнаружили тело журналиста.

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Челик подчеркнул, что Турция никому не позволит прикрывать убийство Хашукджи.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в посольство своей страны в Стамбуле. В ночь на 20 октября саудовские СМИ заявили, что, по предварительным данным генпрокуратуры королевства, Хашукджи был убит в результате ссоры с сотрудниками консульства. По данному делу были задержаны 18 человек.

Ранее сообщалось, что турецкая прокуратура объяснила исчезновение тела Хашукджи.