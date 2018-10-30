Тимошенко пообещала опробовать «нулевую терпимость к коррупции» на Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что применит к украинскому лидеру Петру Порошенко «нулевую терпимость к коррупции», если победит на выборах в президенты Украины. Слова Тимошенко передает РИА «Новости».

Данное заявление Тимошенко сделала на форуме «Новая стратегия мира и безопасности».

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По ее словам, она воплотит в жизнь обещание Порошенко о «нулевой терпимости к коррупции» в украинской власти.

«И, если вы поддержите, то, в первую очередь я эту нулевую терпимость к коррупции опробую на Порошенко и его коррупционном окружении», — заявила Тимошенко.

Она не стала уточнять, кого из окружения нынешнего украинского президента она считает замешанным в коррупции.

Ранее стало известно, что украинская певица Анастасия Приходько станет политиком в команде Юлии Тимошенко.