Кремль отреагировал на решение Меркель уйти с поста

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение нынешнего немецкого канцлера об уходе с поста в 2021 году является внутренним делом Германии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, российская сторона не вмешивается во внутренние дела других страны. Он отметил, что у России и Германии много общих интересов и они сохраняют партнерские отношения.

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«…Ангела Меркель продолжает оставаться визави президента Путина», — сказал Песков.

Ранее Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера, а также не планирует участвовать в выборах в бундестаг и на другие политические посты.