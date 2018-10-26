Вице-премьер Украины попросил не говорить по-русски на форуме в Белоруссии

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко во время форума регионов Белоруссии и Украины призвал его участников не говорить на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Форум регионов двух стран проходит 25 и 26 октября в белорусском Гомеле. Предполагается, что в мероприятии примут участие белорусский президент Александр Лукашенко и его украинский коллега Петр Порошенко.

Реклама

Во время своего выступления Зубко напомнил, что две недели назад было проведено первое заседание украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического взаимодействия. Он подчеркнул, что тогда состоялся «очень конструктивный диалог».

«Тогда рабочим языком заседания был выбран русский. Сегодня здесь на форуме представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», — отметил Зубко.

По его словам, участникам следует говорить на украинском и белорусском, чтобы укреплять сотрудничество «между регионами».

Отмечается, что белорусские участники форума не отреагировали на просьбу украинского чиновника и продолжили говорить на русском языке. Посол Украины в Минске Игорь Кизим также продолжил говорить по-русски.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области Украины запретили фильмы на русском языке.