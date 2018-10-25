Постпред России при ЕС оценил резолюцию по Азовскому морю

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС будет сложно достичь консенсуса по новым антироссийским санкциям по Азовскому морю. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, собрать подобный консенсус в ЕС «будет непросто».

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Он также добавил, что в настоящее время в Еврособюзе «патовая ситуация» в этом отношении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европарламент за резолюцию по Азовскому морю.