МИД отреагировал на резолюцию ЕП по Азовскому морю

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала одобрение Европарламентом резолюции по Азовскому морю. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, тема Азовского моря это «очередная пропагандистская карта» Запада.

Она также добавила, что заявления западных стран «являются примером политической пропаганды».

Ранее сообщалось, что ЕП одобрил резолюцию, в которой содержится призыв ко властям ЕС об усилении санкций в отношении России в случае «эскалации» ситуации в Азовском море.