Европарламент принял резолюцию по санкциям и Азовскому морю

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой содержится призыв ко властям ЕС об усилении санкций в отношении России в случае «эскалации» ситуации в Азовском море, передает РИА «Новости».

«Ситуация в Азовском море, голосование в целом по резолюции. Кто за, кто против, воздержались. Одобрено», — заявил председатель сессии ЕП в Страсбурге.

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Среди прочего в документе содержится «настоятельный призыв к высокому представителю по внешней политике вместе со странами-членами ЕС в Совете дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится». Также Европарламент рекомендовал исполнительным органам ЕС предусмотреть возможность учреждения позиции «спецпосланника по Крыму и Донбассу».

Ранее Европарламент опубликовал на своем сайте проект резолюции по Азовскому морю, в котором говорится о желании России сделать его своим «внутренним озером».