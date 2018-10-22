Болтон: США начали лучше понимать российскую позицию

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что у него с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым были очень серьезные дискуссии об ограничении вооружений, передает РИА «Новости».

Кроме того, он рассказал, что теперь США лучше понимают российскую позицию, и хотят уточнить детали.

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Также Болтон добавил, что обсудил с Патрушевым различные варианты нового договора по СНВ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, когда глава государства Владимир Путин примет советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.