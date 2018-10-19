Венесуэла объявила поверенную в делах Эквадора персоной нон грата

Правительство Венесуэлы приняло зеркальные меры в отношении Эквадора в ответ на высылку своего посла из Кито, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Венесуэлы.

По имеющимся данным, поверенная в делах Эквадора в Венесуэле Элисабет Мендес объявляется персоной нон грата и должна покинуть территорию страны в течение 72 часов.

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«Правительство Венесуэлы может только отвергать систематическое вмешательство в свои дела со стороны президента Эквадора Ленина Морено, а также выдворение своего посла из Кито, в связи с чем вынуждено принять аналогичную меру в отношении поверенной в делах Эквадора в Венесуэле Элисабет Мендес, которая объявляется персоной нон грата», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Венесуэлы.

Ранее стало известно, что правительство Эквадора выслало из страны посла Венесуэлы.