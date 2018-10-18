Источник раскрыл ситуацию с дедлайном для переговоров по Brexit

По словам источника в Евросоюзе, лидеры 27 стран-членов организации в ходе встречи, посвященной выходу из состава ЕС Великобритании не установили дедлайн для переговоров об условиях Brexit, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что лидерам необходимо прийти к соглашению в ближайшее время, так как для вступления в силу соглашения об отделении Великобритании необходима ратификация самого договора всеми сторонами до официальной даты Brexit — 29 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС недовольны переговорами по Brexit.