В Совфеде отреагировали на «фантазии» Порошенко о «московской аннексии» в XVII веке

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий после того, как Порошенко заявил, что Русская православная церковь не имеет прав на Украину, так как в XVII веке была произведена «московская аннексия» Киевской митрополии. Об этом сенатор написал на своей странице в твиттере.

По словам Пушкова, такие заявления являются «киевскими фантазиями». Он также подчеркнул, что в XVII веке не существовало слова «аннексия».

Реклама

«У Порошенко куда ни кинь — всюду аннексия. Никакой аннексии Киевской митрополии в конце 17 века не было», — заявил Пушков.

Он пояснил, что в XVII веке Константинопольский патриарх Дионисий 4-й решил подчинить Киевскую митрополию Московскому патриархату.

Ранее Порошенко заявил, что решение патриархата «ясно и недвусмысленно» устанавливает отсутствие канонических прав РПЦ на Украинскую православную церковь.