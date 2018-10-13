Володин не исключил выхода России из Совета Европы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что Россия может покинуть состав стран-участников Совета Европы. Об этом он заявил в эфире программы «Вести в субботу».

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о возможном исключении России из Совета Европы в июне 2019 года, если страна не возобновит выплату взносов в бюджет организации.

Реклама

«Мы можем говорить о том, что если так дальше пойдет, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры», — сказал Володин.

Источник в Совете Федерации отметил, что российская сторона не будет делать взнос в бюджет Совета Европы до конца этого года из-за «дискриминационных условий работы».