В Саратовской области нашли замену уволенному министру

Пост министр труда, занятости и миграции Саратовской области может занять замминистра Наталия Кривицкая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, Наталья Соколова, которая ранее занимала этот пост, была уволена после заявления о жизни на 3,5 тыс. рублей.

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Как отмечается, губернатор региона Валерий Радаев назвал недопустимым отношение Соколовой к теме прожиточного минимума.

Ранее Соколова заявила, что прожиточного минимума достаточно для «минимальных физиологических потребностей».