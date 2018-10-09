Зорькин допустил «точечные изменения» для устранения недостатков Конституции

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин признал, что в Конституции страны есть недостатки, которые можно исправить. Об этом говорится в его статье, опубликованной в «Российской газете».

По мнению Зорькина, к таким недочетам относятся отсутствие баланса в системе сдержек и противовесов, не совсем четкое распределение полномочий между главой государства и кабмином, определение статуса администрации президента страны и полномочий прокуратуры, крен в пользу исполнительной ветви власти, а также разграничение полномочий федеральных и региональных властных органов.

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«Но подобные недостатки вполне исправимы путем точечных изменений, а заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины «живой Конституции»», — заявил Зорькин.

Он добавил, что данная доктрина позволит выявить актуальное значение правового смысла Конституции России в контексте современных социально-правовых реалий.