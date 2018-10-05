Трампа высмеяли за прилипшую к ботинку туалетную бумагу

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Президент США Дональд Трамп стал объектом насмешек из-за видео с куском белой бумаги, который прилип к его ботинку.

На видеозаписи Трамп поднимается по трапу на борт номер один (Air Force One) в международном аэропорту Миннеаполиса. К подошве его левого ботинка прилип кусок бумаги, который не отпал даже когда Трамп развернулся, чтобы помахать с вершины трапа.

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Пользователи решили, что это туалетная бумага.

В соцсетях пользователи посмеялись, что «никто не посмел рассказать президенту о казусе».

Ранее сообщалось, что в Мексике запустят производство туалетной бумаги с изображением Трампа.