Появилось первое видео из комнаты, где Путин жил под псевдонимом во время учебы

Телеканал «Звезда» в четверг впервые продемонстрировал комнату, в которой жил действующий президент России Владимир Путин во время учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР (Академия внешней разведки).

Телеведущий рассказал, что Путин прожил в комнате в течение года под секретным псевдонимом «Платов».

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Он также отметил, что номер комнаты был специально скрыт, однако подчеркнул, что это было сделано не для зрителей, а «для слушателей Академии, чтобы не возникло желание побороться за право пожить в знаменитой комнате».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о том, как Путин прыгал с парашютом во время учебы на разведчика.