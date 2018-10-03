Клинтон провела параллель между «российским вмешательством» и 11 сентября

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в ходе своего выступления на конференции журнала The Atlantic провела параллель между предполагаемым российским вмешательством в американские президентские выборы 2016 года и серией терактов 11 сентября 2001 года.

По словам Клинтон, очень важно до конца разобраться в произошедшем, в том числе в появлении компромата WikiLeaks и влияния Cambridge Analytica на выборах. Политик подчеркнула, что «российское вмешательство» создало прецедент, когда США «были атакованы другим государством» и власти страны ничего не предприняли.

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«Я имею в виду, что это как если бы...после 11 сентября Джордж Буш сказал: «ну, знаете, у меня нет времени для встреч. У меня нет времени беспокоиться об этом»», — заявила Клинтон.

Она подчеркнула, что доказательства продолжают накапливаться, однако власти США недостаточно делают в связи с этим.

«И я могу только надеяться и молиться, чтобы мы не повторили произошедшее на промежуточных выборах», — добавила Клинтон.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обосновал легитимность «российского дела».