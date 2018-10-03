Трамп спародировал и назвал «злом» женщину, давшую показания против Кавано

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Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Миссисипи высмеял доктора Кристин Блейзи Форд, которая обвинила в изнасиловании президентского кандидата в судьи Верховного суда США Бретта Кавано. Об этом сообщает TMZ.

В частности, Трамп обвинил женщину во лжи, сославшись на то, что она не помнит многие детали инцидента, произошедшего 36 лет назад.

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»--Как ты добралась домой? --Я не помню. --Сколько лет назад это было? — Я не знаю. --Что это был за район, где этот дом? --Я не помню. Но я выпила одно пиво!», — спародировал президент США показания Форд.

Он также посочувствовал Кавано, заявив, что своими обвинениями женщина пытается уничтожить его жизнь, и назвал Форд «действительно злым человеком».

Ранее Трамп заявил, что сочувствует молодым американцам из-за движения против харассмента.