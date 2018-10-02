Путин встретился с новыми врио глав Курганской и Липецкой областей
Президент России Владимир Путин провел встречу с новыми временно исполняющими обязанности глав Липецкой и Курганской областей Игорем Артамоновым и Вадимом Шумковым, об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин провел встречу с Игорем Артамоновым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области», — говорится в тексте сообщения.
Реклама
Президент также сообщил Шумкову о назначении в ходе рабочей встречи.
Ранее сообщалось, что Путин назначил врио глав двух областей.