Путин встретился с новыми врио глав Курганской и Липецкой областей

Президент России Владимир Путин провел встречу с новыми временно исполняющими обязанности глав Липецкой и Курганской областей Игорем Артамоновым и Вадимом Шумковым, об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин провел встречу с Игорем Артамоновым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области», — говорится в тексте сообщения.

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Президент также сообщил Шумкову о назначении в ходе рабочей встречи.

Ранее сообщалось, что Путин назначил врио глав двух областей.