Офицер ВСУ высмеял последние секунды жизни Захарченко

Украинский военнослужащий Анатолий Штефан опубликовал снимки с камеры наблюдения с последними секундами жизни главы ДНР Александра Захарченко, передает РИА «Новости».

Штефан сопроводил фотографию надписью, в которой назвал день гибели Захарченко «праздничным днем календаря».

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На кадрах с камер видеонаблюдения Захарченко и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев заходят в кафе «Сепар», при этом Тимофеев пропускает перед собой женщину.

«Оказывается, быть джентльменом не только важно, но и для жизни важно», — прокомментировал Штефан поступок Тимофеева.

Ранее МВД ДНР опубликовало фото мужчины с места взрыва в донецком кафе.

Захарченко погиб 31 августа в центре Донецка при взрыве в кафе «Сепар».