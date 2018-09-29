Лавров и глава МИД Венгрии обсудили ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Лавров и Сийярто обсудили практические задачи дальнейшего развития российско-венгерских отношений, заявили в ведомстве.

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Как отмечается, стороны также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам.

При этом Лавров и Сийярто обсудили ситуацию на Украине.

Ранее Сийярто заявил, что Евросоюзу следует обсуждать вопрос сохранения или отмены санкций в отношении России.