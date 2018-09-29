Помпео прокомментировал закрытие консульства США в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что закрытие американского консульства в Ираке связано с угрозами со стороны Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Неоднократно имели место случаи непрямого огня со стороны ополченцев, направленного против генерального консульства в Басре и нашего посольства в Багдаде», — сказал Помпео.

Реклама

По его словам, США закрыли консульство в иракской Басре в свете угрозы со стороны подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее сообщалось, что США закрыли генконсульство в иракском городе Басра.

Как отмечалось, посольство США в Багдаде продолжит оказывать консульские услуги.