Обвиняемого в сексуальном насилии Кавано избрали верховным судьей США

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по судебной системе проголосовал за назначение кандидата президента США Дональда Трампа в Верховный суд США Бретта Кавано, передает Reuters.

Сообщается, что за кандидатуру Кавано, которому ранее были предъявлены обвинения в групповом изнасиловании, отдали свои голоса 11 сенаторов из 21. Отмечается, что за него проголосовали все сенаторы от Республиканской партии США, в то время как против отдали свои голоса все члены Демократической партии.

Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на выступление Кавано, который перед конгрессом страны дал показания в связи с обвинениями в сексуальном насилии.