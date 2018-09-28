Источник: Порошенко и Туск обсудили Азовское море

В ходе встречи главы Евросовета Дональда Туска и президента Украины Петра Порошенко на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке стороны обсуждали тему Азовского моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах Евросоюза.

Также отмечается, что украинский лидер ранее в своем твиттере выразил благодарность Туску «за позицию о необходимости активизации международных усилий» по защите интересов Украины от России в Азовском море.

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По имеющимся данным, источник в Евросоюзе данное высказывание Порошенко подтвердил.

«Это действительно обсуждалось на двусторонней встрече в Нью-Йорке, но подробностей переговоров у меня нет», — сказал источник.

При этом подчеркивается, что источник не пояснил, о каких усилиях заявлял украинский президент.

Ранее сообщалось, что на Украине запутались в версиях «прорыва» кораблей в Азовское море.