Эксперт прокомментировал фотографию Порошенко и Трампа в одинаковых костюмах

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал фотографию президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, на которой они одеты в одинаковые костюмы. Об этом сообщает ФАН.

По словам депутата, таким образом украинский президент пытается «сделать приятно» главе Соединенных Штатов и обратить на себя внимание.

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«Раньше аборигены таким образом пытались выстроить общение с колонизаторами. В этом нет ничего удивительного и это такой классический пример того, как мальчик пытается понравиться дяденьке», — пошутил Милонов.

Ранее сообщалось, что пользователей соцсетей насмешила фотография Порошенко и Трампа в одинаковой одежде.