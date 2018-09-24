Генсек ООН приветствовал соглашение России и Турции по Идлибу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу на полях Генассамблеи. Об этом сообщается на сайте генсека.

«Гутерреш и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, генсек ООН также приветствовал достигнутое между Россией и Турцией соглашение по сирийской провинции Идлиб.

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Ранее сообщалось, что Франция приветствовала соглашение России и Турции по Идлибу.

17 сентября в Сочи состоялась встреча глав России и Турции, по итогам которой стороны договорились о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны, а также заключили меморандум.