Украинские депутаты устроили демарш во время выступления Порошенко

Время выступления президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде зал демонстративно покинули четверо депутатов от фракции «Оппозиционный блок». Об этом сообщается на сайте партии.

Зал в знак протеста покинули депутаты Александр Вилкул, Вадим Новинский, Дмитрий Шпенов и Нестор Шуфрич.

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«Мы покинули зал заседаний во время выступления президента в знак протеста. Президент говорил красиво, но он говорил про какую-то другую страну, а не про нищую разворованную Украину, которую власть продолжает уничтожать», — заявил Вилкула.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что за словами многих украинских политиков скрывается желание достигнуть компромисса с российской стороной на условиях, которые будут невыгодны государству.