Назначено новое правительство Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новое правительство города. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва»/
Аппарат правительства возглавила Наталья Сергунина, также она будет курировать вопросы культуры, туризма и развития предпринимательства. Заместителем мэра по экономике стал Владимир Ефимов, ранее работавший руководителем департамента экономической политики и развития Москвы.
Вопросами социальной политики в новом составе правительства Москвы займется Анастасия Ракова, ранее возглавлявшая аппарат мэра и правительства города.
Свои посты сохранят заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, глава Дептранса Максим Ликсутов, а также заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее сообщалось, что Собянин отправил в отставку правительство Москвы.