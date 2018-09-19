Назначено новое правительство Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новое правительство города. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва»/

Аппарат правительства возглавила Наталья Сергунина, также она будет курировать вопросы культуры, туризма и развития предпринимательства. Заместителем мэра по экономике стал Владимир Ефимов, ранее работавший руководителем департамента экономической политики и развития Москвы.

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Вопросами социальной политики в новом составе правительства Москвы займется Анастасия Ракова, ранее возглавлявшая аппарат мэра и правительства города.

Свои посты сохранят заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, глава Дептранса Максим Ликсутов, а также заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что Собянин отправил в отставку правительство Москвы.