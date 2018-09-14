Премьер-министры России и Белоруссии обсудили предстоящую встречу

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели телефонный разговор. Об этом говорится на официальном сайте белорусского совета министров.

По данным пресс-службы, премьеры двух стран по телефону обсудили повестку встречи, запланированной на следующей неделе. Подчеркивается, что телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

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Как отмечается, Медведев и Румас обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества.

«Основное внимание было уделено повестке дня предстоящей встречи, которая запланирована на следующей неделе. Стороны выразили готовность к конструктивному диалогу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также стало известно, что Румас поздравил Медведева с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов.

В прошлый раз премьер-министры общались 3 сентября, вскоре после назначения Румаса на свой пост.