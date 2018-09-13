В Совфеде рассказали, кто пытался дискредитировать выборы в России

Глава комиссии Совфеда по защите российского госсуверенитета Андрей Климов заявил, что во время уже состоявшихся выборов на территории страны некоторые структуры, которые связаны с иностранными государствами и организациями, предпринимали попытки дискредитации голосования. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о выборах, прошедших в России 9 сентября.

Реклама

«Соответствующую оценку комиссии получили действия ряда структур, аффилированных с иностранными государствами и организациями, которые, по существу, были направлены на дискредитацию итогов единого дня голосования», — заявил Климов.

Он добавил, что, несмотря на это, выборы не были сорваны.

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил, что второй тур выборов глав регионов должен пройти в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области.