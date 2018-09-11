NBC: Россию заподозрили в причастности к атаке на дипломатов США на Кубе и в Китае

Спецслужбы, расследующие загадочные атаки на американских дипломатов на территории Кубы и Китая, которые, в частности, привели к травмам головного мозга, считают главным подозреваемым Россию, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на троих американских чиновников и еще двух неназванных источников.

Подозрения в возможной причастности России к предполагаемым атакам следует из перехватов коммуникаций, которые были собраны в ходе продолжающегося расследования с участием ФБР, ЦРУ и других агентств, сообщает NBC. Тем не менее, чиновники отказались уточнить характер разведданных.

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Телеканал отмечает, что доказательств на данный момент недостаточно для того, чтобы США официально возложили вину на Москву за произошедшие инциденты.

В США ранее заявили, что 26 дипработников получили повреждения при необъяснимых «акустических атаках в собственных домах и отелях в Гаване, начиная с конца 2016 года.

Последствием подобных атак стали травмы головного мозга, потеря слуха и проблемы с координацией, зрением и слухом.

Кроме того, в 2018 году один американский дипломат в Китае получил диагноз с аналогичными симптомами, после того как он услышал «странные звуки» в Китае.