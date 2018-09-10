Трамп задумался о новой встрече с Ким Чен Ыном после получения его письма

Пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп получил письмо северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».

По ее словам, после получения письма от главы КНДР президент США собирается назначить с ним новую встречу.

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«Основной задачей письма было запросить и попробовать назначить еще одну встречу с президентом. Мы к этому готовы и уже находимся в процессе координации на этот счет», — сказала Сандерс.

Она отметила, что американская сторона заинтересована во встрече Трампа и Ким Чен Ына, и работа по ее организации уже ведется.

Сандерс подчеркнула, что полученное письмо теплое и позитивное, а также заявила, что полностью оно обнародовано не будет.

Ранее Трамп сообщил о том, что ожидает от Ким Чен Ына новое письмо.