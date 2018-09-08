Матвиенко передала Ким Чен Ыну послание от Путина

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын KCNA/Reuters

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что она передала лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Ранее сообщалось, что Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном.