Гроб с телом Маккейна доставят в ротонду Капитолия

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Гроб с телом американского сенатора Джона Маккейна, скончавшегося 25 августа, будет доставлен в ротонду Капитолия США. Об этом сообщил спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан в своем твиттере.

«Сенатор Джон Маккейн будет лежать в ротонде Капитолия США. Сложно представить человека, более достойного такой чести. Я рад, что у американцев будет возможность выразить почтение герою и государственному деятелю», — написал Райан.

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Джон Маккейн скончался 25 августа. В 2017 году у сенатора диагностировали неизлечимую форму опухоли мозга. За день до кончины от отказался от дальнейшего лечения.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какая форма опухоли поразила Маккейна и почему она сложно поддается лечению.