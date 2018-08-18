Песков рассказал о тосте Путина на свадьбе главы МИД Австрии

Президент России Владимир Путин в ходе торжественных мероприятий по случаю свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль произнес тост на немецком языке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Весьма в непринужденной и очень теплой атмосфере прошло бракосочетание. Путин присутствовал непосредственно при акте, который совершал бургомистр. Кроме того, он также выступил с тостом, где высказал признательность и свое удовольствие в связи с тем, что ему снова представилась возможность посетить гостеприимную Австрию и столь живописное место», — сказал Песков.

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По его словам, президент пожелал Кнайсль и ее супругу долгих совместных лет жизни и счастья в семье.

«Достаточно долгий тост был. Путин выступал на немецком языке», — рассказал Песков.

Он также отметил, что президент много шутил, что было «по достоинству отмечено гостями», прерывавшими Путина аплодисментами.

Ранее Песков сообщил, что Путин пробыл на свадьбе главы МИД Австрии час.