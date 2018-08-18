AP: экс-сотрудница Белого дома хранит видео подтверждающие ее слова о Трампе

Бывшая помощница президента США Омароса Маниголт-Ньюман хранит видеоматериалы и аудиозаписи, которые подтверждают ее обвинения в адрес американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

По данным агентства, Маниголт-Ньюман намерена опубликовать эти материалы, если администрация Трампа будет продолжать подвергать ее слова сомнению.

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Как отмечается, в распоряжении Маниголт-Ньюман находятся видеоматериалы, аудиозаписи, электронные письма и sms.

Ранее сообщалось, что Маниголт-Ньюман опубликовала аудиозапись разговора с Ларой Трамп, в ходе которого невестка американского лидера Дональда Трампа предлагает ей деньги «за молчание».