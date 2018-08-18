Лидер Каталонии пообещал «атаковать испанское государство»

Глава Каталонии Ким Торра заявил, что правительство региона намерено бороться с «несправедливым испанским государством». Об этом сообщает El Mundo.

По его словам, каталонское правительство планирует «атаковать испанское государство» для того, чтобы сделать Каталонию республикой.

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Он также подчеркнул, что Каталония намерена вернуть себе «гражданские и политические права».

Торра добавил, что сторонники независимой Каталонии не остановятся, пока «не получат свободу».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Испании Педро Санчес впервые встретился с Кимом Торрой.