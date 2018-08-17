Главе МИД Австрии предложили уйти в отставку из-за приглашения Путину
Член Европарламента от Австрии, депутат из фракции «Зеленые - Европейский свободный альянс» Мишель Реймон попросил главу австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль уйти в отставку из-за того, что она пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Об этом политик написал в твиттере.
Реймон считает, что приглашение российского президента на свадьбу высокопоставленного чиновника Австрии может нанести внешнеполитический ущерб по имиджу страны.
«Бирюзово-голубое [коалиционное] правительство воспринимается как вытянутая рука российского режима в Евросоюзе и нехорошо влияет на репутацию нашей страны. Это не только австрийская, но и европейская проблема. Министр иностранных дел [Карин] Кнайссль несет за это ответственность и должна немедленно уйти в отставку, чтобы предотвратить нанесение ущерба Австрии. Если она не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер должен сегодня выйти с предложением к президенту о ее увольнении», — написал 16 августа Реймон.
По его словам, свадьба главы МИД Австрии — это, в первую очередь, частный праздник, поэтому это событие не должно повлиять на внешнеполитическое позиционирование Австрии в целом.
Ранее в Австрии также подвергли критике приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль, которая состоится 18 августа. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил присутствие российского лидера на церемонии бракосочетания, куда Путин заедет перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.
Außenministerin Kneissl trägt dafür die Verantwortung und sollte, um diesen Schaden von Österreich abzuwenden, sofort zurücktreten. Tut sie das nicht freiwillig, sollte Bundeskanzler Kurz sie dem Bundespräsidenten noch heute zur Entlassung vorschlagen.— Michel★Reimon (@michelreimon) August 16, 2018