Путин посетит свадьбу в Австрии по пути к Меркель
Пресс-секретарь российского президента заявил, что перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Путин намерен посетить свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря президента, Путин планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии «по пути в Берлин».
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«Да, заедет по дороге в Берлин», — сказал Песков.
Как стало известно, помощник российского президента Юрий Ушаков также подтвердил намерение Путина посетить свадьбу в Австрии. По его словам, во время визита в Вену глава австрийского МИДа «пригласила президента», а в связи с предстоящей поездкой Путина в Берлин появилась такая возможность.
Ранее сообщалось, что будут обсуждать Путин и Меркель.