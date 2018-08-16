Путин посетит свадьбу в Австрии по пути к Меркель

Пресс-секретарь российского президента заявил, что перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Путин намерен посетить свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента, Путин планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии «по пути в Берлин».

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«Да, заедет по дороге в Берлин», — сказал Песков.

Как стало известно, помощник российского президента Юрий Ушаков также подтвердил намерение Путина посетить свадьбу в Австрии. По его словам, во время визита в Вену глава австрийского МИДа «пригласила президента», а в связи с предстоящей поездкой Путина в Берлин появилась такая возможность.

Ранее сообщалось, что будут обсуждать Путин и Меркель.