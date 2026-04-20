У менструального цикла выявили неожиданное воздействие на организм женщин

Nature Medicine: менструальный цикл влияет почти на 200 белков в крови
Ученые Орхусского университета впервые показали, что менструальный цикл влияет на широкий спектр белков в организме женщины. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Ранее подобные исследования были ограничены небольшими выборками или фокусировались на отдельных гормонах. Новая работа показала, что изменения затрагивают сразу несколько систем организма, включая иммунную.

Авторы обнаружили, что в течение цикла систематически изменяется уровень почти 200 белков в крови. Это значительно расширяет представления о том, как работает женский организм.

По словам соавтора исследования Ибен Риишеде из Орхусской университетской больницы, эти данные помогают по-новому взглянуть на ряд заболеваний.

Некоторые из выявленных белков связаны с такими состояниями, как эндометриоз, миома матки и нарушения свертываемости крови. Это может объяснить, почему у части женщин развиваются подобные заболевания.

Ученые предполагают, что изменения в белковом составе организма в разные фазы цикла могут играть роль в развитии этих состояний и влиять на их течение.

Авторы надеются, что в будущем эти белки можно будет использовать как биомаркеры — для диагностики и мониторинга заболеваний, связанных с репродуктивным здоровьем.

По мнению исследователей, более глубокое понимание влияния менструального цикла на организм важно как для науки, так и для клинической практики, включая вопросы фертильности и лечения гинекологических заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что ожирение по-разному влияет на мужчин и женщин.

 
