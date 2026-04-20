Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Фон дер Ляйен выразила готовность работать с «пророссийским» политиком в ЕС

Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила болгарского политика, экс-президента страны Румена Радева с победой его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах. Пост она опубликовала на своей странице в соцсети X.

«Болгария — гордый член европейской семьи и играет важную роль в решении наших общих задач. Я с нетерпением жду совместной работы ради процветания и безопасности Болгарии и Европы», — написала фон дер Ляйен.

Также с победой Радева поздравил председатель Евросовета Антониу Кошта. Он также отметил, что с нетерпением ждет совместной работы с Радевым в рамках Евросоюза.

Парламентские выборы в Болгарии состоялись 19 апреля. На них победу одержала партия экс-президента Румена Радева, которого называют «пророссийским» кандидатом. А именно «Прогрессивная Болгария» набрала 44,5% голосов и опередила партию экс-премьера Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии», которая набрала 13,3%.

Газета Telegraph писала, что победа Радева на выборах может подорвать единство ЕС в вопросе Украины и стать «худшим кошмаром» для объединения.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!