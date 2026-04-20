Фон дер Ляйен выразила готовность работать с «пророссийским» политиком в ЕС

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила болгарского политика, экс-президента страны Румена Радева с победой его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах. Пост она опубликовала на своей странице в соцсети X.

«Болгария — гордый член европейской семьи и играет важную роль в решении наших общих задач. Я с нетерпением жду совместной работы ради процветания и безопасности Болгарии и Европы», — написала фон дер Ляйен.

Также с победой Радева поздравил председатель Евросовета Антониу Кошта. Он также отметил, что с нетерпением ждет совместной работы с Радевым в рамках Евросоюза.

Парламентские выборы в Болгарии состоялись 19 апреля. На них победу одержала партия экс-президента Румена Радева, которого называют «пророссийским» кандидатом. А именно «Прогрессивная Болгария» набрала 44,5% голосов и опередила партию экс-премьера Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии», которая набрала 13,3%.

Газета Telegraph писала, что победа Радева на выборах может подорвать единство ЕС в вопросе Украины и стать «худшим кошмаром» для объединения.

Ранее экс-глава Евросовета упрекнул фон дер Ляйен в авторитарном правлении.